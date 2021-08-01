Гражданам 20 стран разрешили въезд в Азербайджан воздушным транспортом

С 5 августа 2021 года гражданам 20 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства будет разрешен въезд (выезд) в Азербайджан воздушным транспортом.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Кабинет министров внес изменения в постановление «О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений».

"Решением Кабинета министров, с 5 августа 2021 гражданам 20 стран и иностранцам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства будет разрешен въезд и выезд из Азербайджана воздушным транспортом", - говорится в сообщении правительства.

В список включены: Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Ирландия, Испания, Швеция, Швейцария, Канада, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Сингапур, Словения, Словакия и Греция.