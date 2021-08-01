Медучреждения за определенную денежную сумму вносили в систему электронной регистрации «e-TƏBIB» имена граждан, которые не проходили вакцинации, и обеспечивали их поддельными COVID-паспортами. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

В результате проведенных оперативно-розыскных мер было установлено, что регистратор поликлиники №11 Сабунчинского района Назрин Мамедова, находясь в сговоре с врачами этого медицинского учреждения и сотрудниками станции Скорой помощи города Баку Гюльнарой Медатзаде и Вагифом Мирзоевым, получили от граждан денежные средства в размере 150 манатов и предоставили им липовые документы, подтверждающие процедуру прохождения вакцинации. Кроме того, эти же медработники путем незаконного проникновения в электронную систему «e-TƏBIB» за денежное вознаграждение включали имена невакцинированных граждан в список привитых.

Еще одна незаконная акция была установлена в Центре здоровья в поселдке Кюрдаханы. Врач центра Аяз Керимов, войдя в сговор с медсестрой Кямалей Алиевой, за денежное вознаграждение вносил данные о вакцинации в электронную систему «e-TƏBİB».

Следственное управление Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел начало расследование указанных фактов.