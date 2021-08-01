Пандемия, ее не спадающие новые волны захватывают все новые территории в мире, инфекция не щадит ни людей, ни животных. Правда, есть и случаи, которые вселяют надежду на лучшее.

Два суматранских тигра выздоровели в зоопарке Джакарты после заражения коронавирусом, заявили индонезийские официальные лица в воскресенье. Это произошло после того, как в июле выяснилось, что находящиеся под угрозой исчезновения животные заболели COVID-19, передает Agence France Press.

Представители редкого подвида тигров - девятилетний Тино и 12-летний Хари после тестирования на коронавирус показали положительный результат в середине июля. Тогда персонал зоопарка Рагунан обратил внимание на проблемы со здоровьем и обнаружил у животных симптомы заболевания гриппом, а также проблемы с дыханием. У них пропал и аппетит.