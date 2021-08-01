И суматранские тигры заразились коронавирусом наш обзор
Пандемия, ее не спадающие новые волны захватывают все новые территории в мире, инфекция не щадит ни людей, ни животных. Правда, есть и случаи, которые вселяют надежду на лучшее.
Два суматранских тигра выздоровели в зоопарке Джакарты после заражения коронавирусом, заявили индонезийские официальные лица в воскресенье. Это произошло после того, как в июле выяснилось, что находящиеся под угрозой исчезновения животные заболели COVID-19, передает Agence France Press.
Представители редкого подвида тигров - девятилетний Тино и 12-летний Хари после тестирования на коронавирус показали положительный результат в середине июля. Тогда персонал зоопарка Рагунан обратил внимание на проблемы со здоровьем и обнаружил у животных симптомы заболевания гриппом, а также проблемы с дыханием. У них пропал и аппетит.
Животным оперативно было назначено лечение, и оно дало результаты, что позволило индонезийским специалистам выступить с оптимистической реляцией.
«Оба животных сейчас здоровы, - говорится в заявлении главы Службы парков и лесов Джакарты Сьюзи Марситавати. - Их аппетит вернулся к норме, и они снова активны». Известный зоопарк Рагунан, площадью в 140 гектаров, расположенный в Южной Джакарте, закрыт с июня, так как случаи заболевания Covid-19 снова стали фиксироваться на территории всей страны.
Крупнейший и считающимся лучшим зоопарком на Индонезийских островах - оазис с более чем 270 видами животных, будучи закрытым, несет немалые убытки из-за отсутствия посетителей. Однако все же здоровье животных и людей важнее прибылей.
«Мы отследили состояние здоровья всех медсестер и смотрителей зоопарка, контактировавших с тиграми. В то время как тигры были больны, никто из работников не был инфицирован COVID-19, - сказала С. Марситавати. - Но мы все еще пытаемся найти источник этого заболевания».
Индонезия изо всех сил пытается контролировать самую смертоносную вспышку COVID-19 с тех пор, как началась пандемия. В последнее время самый заразный на сегодня вариант коронавируса Delta быстрой волной распространился по архипелагу.
В Индонезии уже зарегистрировано более 3,4 миллиона случаев заражения и 94 тысяч 119 смертей от вируса, но официальные данные, как считается, сильно занижены из-за недостаточного уровня тестирования и отслеживания трансмиссии инфекции.