Оппозиция Армении покинула зал заседаний парламента в знак протеста против того, что их кандидатов на пост спикера, находящихся под арестом, не пригласили для выступления.

Sputnik Армения пишет, что в ходе первого заседания парламента руководитель фракции "Армения" Сейран Оганян заявил о выдвижении блоком кандидатуры бывшего руководителя общины Мегри Мхитара Закаряна, находящегося в настоящее время под арестом. Блок "Честь имею" выдвинул в вице-спикеры экс-руководителя Сисиана Артура Саркисяна. Он также находится под арестом.

Секретарь блока "Айастан" Арцвик Минасян заявил, что после представления кандидатов они должны выступить сами. Председательствующий на первом заседании Князь Гасанов ответил, что в силу отсутствия кандидатов он передает слово кандидату на пост спикера от "Гражданского договора". В ответ оппозиционные партии заявили, что они принимать участия в этом не будут и покинули зал.