Уволены все тренеры сборной Азербайджана по дзюдо после провала на Олимпиаде
Сегодня Федерация дзюдо Азербайджана под руководством вице-президента Садыха Садыхова провела собрание, на котором были подведены итоги выступления сборной Азербайджана на Олимпиаде в Токио, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт федерации.
После неудачного выступления нашей команды было принято решение уволить главного тренера Руслана Машуренко и всех его помощников.
Также принято решение выплатить высокооплачиваемым дзюдоистам зарплаты согласно их результатам на крупных международных турнирах за последний год.
Временно руководить мужской сборной будет главный тренер молодежной команды Эльчин Исмайлов.
Напомним, мужская сборная Азербайджана отправилась в Токио в полном составе. Но ни один из семи дзюдоистов не смог завоевать медаль. В женских соревнованиях бронзу удалось выиграть Ирине Киндзерской (свыше 78 кг).