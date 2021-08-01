В Азербайджане за минувший день выявлено 431 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров, 139 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались три человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен 344 951 случай заражения коронавирусом, из этого числа 333 267 человек благополучно прошли лечение, 5 030 пациентов клиник скончались. Лечение 6 654 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведено 4 049 978 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6 238 - за минувшие сутки.