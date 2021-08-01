Ильхам Алиев выделил Госагентству автодорог 2,2 млн манатов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кясик - Акгёль в Агстафинском районе, сообщает официальный сайт президента.
Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Беюк Кясик - Акгёль, соединяющей два населенных пункта с численностью населения две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 2,2 миллиона манатов.