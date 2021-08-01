Бунтуют родственники армянских диверсантов

Родственники армянских диверсантов, задержанных в Азербайджане, 2 августа собрались у здания парламента и требуют рассмотреть вопрос об их возвращении на родину.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, протестующие, узнав о первом заседании парламента Армении, призывают внести в повестку вопрос возвращения на родину арестованных в Азербайджане за диверсионную деятельность армянских военных.

По словам одного из собравшихся перед зданием парламента, на данный момент это является одним из важнейших вопросов страны.

Напомним, в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности в декабре 2020 года, была разоружена и задержана группа граждан Армении. Задержанные незаконно приобрели оружие и боеприпасы и создали вооруженные формирования. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно перешли государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района. До 13 декабря 2020 года они совершали вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц. С целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения они предпринимали взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.