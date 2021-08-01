Военные власть отдадут. Но позже, и это неточно наше поле зрения
Государственный административный совет Мьянмы, к которому после госпереворота в феврале перешла власть в стране, объявил о формировании временного правительства. Об этом ранее сообщал haqqin.az.
Премьером, как и ожидалось, назначен главнокомандующий вооруженными силами страны и председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. Который тут же выступил с телеобращением и пообещал народу провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года. То есть на год позже, чем обещалось после переворота – тогда речь шла о феврале 2022 года.
Впрочем, не стоит рассчитывать, что военные будут предельно пунктуальны и в отношении 2023 года. В конце концов всегда можно найти с десяток крайне убедительных причин того, что вот прямо в это время власть передавать крайне нежелательно, поскольку страна еще не готова. А там – или падишах помрет, или ишак сдохнет.
Вот, к примеру, на днях специальный докладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс заявил, что она может стать страной, из которой коронавирус будет бесконтрольно распространяться по всему региону. Чем не повод перенести выборы до полной победы над пандемией?
Ведь с точки зрения военных и когда совершали переворот, и когда переносят выборы - они действовали в рамках закона. В соответствии с конституцией, принятой в 2008 году, президент Мьянмы после совещаний с Национальным советом по обороне и безопасности может объявить чрезвычайное положение сроком на один год, если суверенитет страны окажется под угрозой.
Они считают себя «солью земли бирманской», а потому преисполнены готовности нести за нее ответственность. Даже если при этом приходиться действовать где солдатским ботинком, а где и прикладом автомата для вящего вразумления «этих неразумных штатских».
Впрочем, вопрос о том, кому в Мьянме сочувствовать – остается одним из самых сложных. С одной стороны, военный переворот всегда настораживает - не те все-таки времена, когда вот так вот грубо «винтовка рождает власть». Но с другой стороны, придя к власти, гражданские ураганили в стране так, что волосы дыбом. Геноцид мусульман-рохинджа не обошелся без активного участия Аун Су Чжи, которую сейчас пытаются выставить как икону либерализма.
А массовые поджоги китайских предприятий в индустриальных зонах Мьянмы организовывали именно местные «либералы», что не особенно ими и скрывалось, более того, о своей причастности они говорили на каждом углу.
В Мьянме все очень непросто и неоднозначно. На мой взгляд, не стоит слишком закапываться во внутренние проблемы этого государства, они там и сами, без нас разберутся.