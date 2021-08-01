Депутата Салимова исключили из правящей партии "Ени Азербайджан"
Депутат Эльданиз Салимов исключен из рядов партии "Ени Азербайджан". Об этом haqqin.az сказали в правящей партии.
Согласно сообщению, решением правления Хачмазской районной организации правящей партии от 2 августа в связи с действиями, подрывающими авторитет партии, Эльданиз Салимов исключен из членов ПЕА.
Напомним, сегодня дисциплинарная комиссия Милли Меджлиса лишила депутата Эльданиза Салимова неприкосновенности. Ранее Генпрокуратурой были рассмотрены поступившие в МВД следственные материалы о применении насилия к сотруднику полиции, находившемуся при исполнении служебных обязанностей, со стороны депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова в ресторане «Старый Двор» 29 июля. На основе собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, расследование поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Кямран Алиев внес в Милли Меджлис представление с требованием о прекращении иммунитета депутата Салимова. Накануне Э. Салимов принес извинения общественности.