Эксперты прогнозируют масштабные вспышки «дельты»

Штамм «дельта» уже доминирует в большинстве стран Европы и, по прогнозам экспертов, будет лишь усиливать свою активность, что в итоге может привести к масштабным вспышкам заболеваемости в отдельных странах или даже на всем континенте. Об этом предупредили Евроцентр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейское бюро ВОЗ, пишет израильское издание «Курсор».

По данным экспертов, уже к середине прошлого месяца «дельта»-вариант доминировал в 19 из 28 стран, доля выявленного в 19 странах штамма «дельта» составляет 68,3%, тогда как на вариант «альфа» приходится 22,3%. Вскоре «дельта» и вовсе вытеснит другие штаммы и станет доминирующим во всем мире, предупреждают они.

Новый штамм более заразный и опасный, он быстро распространяется и приспосабливается к обстоятельствам. А это значит, что новые вспышки неизбежны. Свести их к минимуму можно только если ускорить вакцинацию во всем мире, заверяют эксперты.