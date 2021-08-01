Самир Абасов перед матчем с финнами: «Глупо думать о «Фенербахче», пока не обыграли ХИК»

«Завтра нас ждет встреча с интересным соперником, - говорит Абасов. - Физически очень хорошая команда. Опасный соперник, чемпион своей страны. Футбол в Финляндии развивается, что подтверждают результаты их сборной и клубов. У них есть преимущество, так как сезон в Финляндии в разгаре.

ХИК – хорошая команда, хоть и не прошла шведский «Мальме», проиграв ему в одной из двух встреч. Но завтра мы играем дома и хотим победить. После поражения от «Олимпиакоса» мы пришли в себя, настроение у команды хорошее. Мы должны все отдать, чтобы остаться в Лиге Европы.

Возможно, физически ХИК будет готов лучше нас, потому что у них идет чемпионат страны. Но если мы покажем свой футбол и улучшим игру, показанную с «Олимпиакосом», то можем пройти эту команду.

У нас всего лишь два игрока, которые могут сыграть в нападении – Харрамиз и Мирабдулла Аббасов. У Мирабдуллы есть некоторые проблемы со здоровьем. Это не значит, что он не готов. Но вчера он не тренировался, а сегодня тренироваться будет. Так что в атаке будет играть один из них.

Если возвращаться к играм с «Олимпиакосом», то вспомните, какие были прогнозы против нас до матчей. Однако мы хорошо сыграли в гостях, да и дома выглядели неплохо. Если бы повезло, могли бы пройти такого соперника.

Да, после поражения от греков я был расстроен. Хотел продолжить выступление в Лиге чемпионов, обыграть такую команду. Сейчас нам надо выйти из атмосферы игр с «Олимпиакосом». Думаю, что атмосфера в команде хорошая.

В следующих раундах нас будут ждать «Фенербахче» или «Маккаби»? Вообще нам выпадает такой жребий… Будто говорит нам: больше не играйте! (улыбается). Нам достались самые сложны соперники из возможных. Но мы о них пока не думаем. Глупо думать о «Фенербахче», если пока не прошли ХИК. А если пройдем финнов, то вариант с «Маккаби» отпадет сам собой.

Я думаю, что ХИК сейчас для нас может быть даже более опасен, чем «Олимпиакос». В греческой команде очень качественные игроки, но они могут позволить играть и нам. А у ХИК очень хорошая командная игра, они очень дисциплинированы. Нам всегда бывает сложно против закрывающихся команд».