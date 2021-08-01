Отдел информации 18:47

Российская «Новая газета» обнародовала вопиющее нарушение прав имама Соборной мечети в Челябинске Рината Яминева. Религиозного деятеля в судебном порядке наказали за то, что он скопировал текст с азербайджанского сайта о посещении президента Азербайджана Ильхама Алиева мечети в Зангилане, превращенной в период армянской оккупации в свинарник. Однако правоохранительные органы на этом не остановились. Второе наказание последовало за цитирование президента Турции Эрдогана, осудившего политику исламофобии президента Франции Макрона. Итак, что же пишет «Новая газета» об обстоятельствах этого громкого дела? * * *

Кассационный суд в Челябинске рассматривает дело помощника имама Соборной мечети Рината Яминева. Его обвиняют в возбуждении ненависти из-за постов в «ВКонтакте». Яминев скопировал текст и видео с сайта русскоязычного азербайджанского портала Day.Az. На видео президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает превращенную в свинарник мечеть в Нагорном Карабахе. В тексте говорится о «масштабной утрате в регионе исламской религиозной инфраструктуры». Второй пост, за который Яминева привлекли к административной ответственности, касается реакции исламского сообщества на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости «упорядочивания» ислама во Франции. Яминев опубликовал цитаты президента Турции Реджепа Эрдогана и Университета Аль-Азхар, осуждающие инициативу Макрона. В декабре прошлого года эти посты увидел сорокапятилетний Алгаит Валиев. Информация показалась ему возмутительной, как позже написал он в заявлении в ФСБ, «разжигающей межнациональную рознь». «Данная информация задела мои религиозные чувства, — пишет в показаниях Валиев. — И вызвала негативные эмоции к армянам, которые так поступили с мечетью. При этом как здравомыслящий человек я понимаю, что обычные граждане Армении не несут за это ответственности. А так как в основном армяне исповедуют христианскую веру, то мечеть для них является просто постройкой, и они могли разместить в ней что угодно, не осознавая, что это может задеть религиозные чувства мусульман».