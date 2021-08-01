Греция закрывает турецкие школы решительный протест Анкары
Греция приняла решение о закрытии 12 начальных школ в Западной Фракии, где компактно проживают этнические турки. Как сообщает Анадолу, закрытие турецких школ осуществляется под предлогом экономии и нехватки учащихся.
Турция решительно осудила действия греческих властей. В заявлении МИД Турции отмечается, что после последнего решения Афин число школ для этнических меньшинств в Греции сократилось более чем вдвое - до 103.
Таким образом, проводимая Грецией политика закрытия начальных школ, принадлежащих этническим туркам в Западной Фракии, под предлогом «временной приостановки» стала систематической.
В МИД подчеркнули, что последнее постановление Афин, касающееся школ в Греции, отражает дискриминационное отношение властей к школам для этнических меньшинств.
Данное решение нарушает нормы Лозаннского договора и является лишь очередным проявлением политики ассимиляции и давления против турок Западной Фракции, проводимой Грецией на протяжении десятилетий, говорится в заявлении МИД.