Греция приняла решение о закрытии 12 начальных школ в Западной Фракии, где компактно проживают этнические турки. Как сообщает Анадолу, закрытие турецких школ осуществляется под предлогом экономии и нехватки учащихся.

Турция решительно осудила действия греческих властей. В заявлении МИД Турции отмечается, что после последнего решения Афин число школ для этнических меньшинств в Греции сократилось более чем вдвое - до 103.