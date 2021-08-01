Армянская армия обстреляла азербайджанские позиции в Нахчыване и Кельбаджаре

Подразделения Вооруженных сил Армении сегодня с 13:55 до 17:00 с позиций, расположенных на территории села Араздеян Ведийского района и села Зеренд Басаркечарского района, с перерывами вели огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и села Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем вражеский огонь был подавлен.

В настоящее время ситуация на этом направлении стабильная, оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских подразделений.