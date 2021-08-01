Главе МИД Украины есть что сказать Лаврову

"Мне очень жаль, но нет (контактов с дипломатами - ред.)…. Я совершенно не против с ним (Лавровым - ред.) пообщаться, мне есть, что ему сказать. Я уверен, ему тоже есть, что мне сказать. Я считаю, что как профессиональные люди мы можем пообщаться", - сказал Кулеба в интервью журналисту Евгению Киселеву, опубликованном на его YouTube-канале, отвечая на вопрос, приходится ли ему иметь контакты с российскими дипломатами, в частности с Лавровым.

Он также сообщил, что между посольствами РФ и Украины существует "нормальный уровень диалога". "Мы кого-то высылаем, они кого-то высылают. Они вызывают нашего временного поверенного, учат его жизни. Мы вызываем, учим их. Нормальный уровень диалога для двух стран в состоянии вооруженного конфликта", - сказал Кулеба.