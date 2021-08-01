Эльдара Гасанова снова вернули в госпиталь СГБ

Бывший посол Азербайджана в Сербии, экс-генеральный прокурор страны Эльдар Гасанов вновь переведен в госпиталь СГБ, сообщает haqqin.az со ссылкой на адвоката Джавада Джавадова.

По информации предоставленной адвокатом СМИ, 31 июля в ходе следственного действия в комнате СИЗО СГБ Гасанов упал в обморок от головокружения. Позже Эльдара Гасанова доставили в военный госпиталь СГБ.

Эльдар Гасанов был задержан 13 августа 2020 года сотрудниками Службы госбезопасности и арестован по обвинению в злоупотреблении и нецелевом расходовании бюджетных средств.