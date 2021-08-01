Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, находящийся в розыске по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор", доставлен в Бишкек. После чего он незамедлительно передан межведомственной следственной группе", - сообщили спецслужбы Киргизии.

Киргизия продолжает оставаться страной политических сюрпризов. Сегодня утром Госкомитет нацбезопасности этой страны объявил, что в Бишкек доставлен находившийся в розыске экс-президент страны Аскар Акаев.

Тут стоит отметить, что Акаев, являясь одной из первых жертв «оранжевой революции», находился в розыске лишь формально. С 2005 года он безбедно проживал в Москве и даже преподавал в МГУ. Одним словом, экс-президент и не думал скрываться. И вот как гром среди ясного неба – спустя 16 лет Акаев снова в Бишкеке. Неужели Россия сдала Акаева? Эта мысль пришла сразу же после обнародованного заявления спецслужб об экстрадиции.

Дальнейшее развитие событий породило еще больше вопросов. Один из самых известных киргизских политиков Феликс Кулов (возглавлял МВД, КГБ, должность мэра Бишкека и т.д. – ред.) со ссылкой на президента Садыра Жапарова заявил, что Акаев сам решил приехать в Бишкек, дать показания в рамках дела "Кумтора" и готов сотрудничать со следствием. По его выражению, Жапаров "проявил великодушие" и "дал возможность приехать бывшему президенту".

Вскоре гнетущую тишину нарушил и сам Акаев, заявив, что прибыл на родину на неделю, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции в связи с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".

"Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили "Кумтор", для чего мы строили "Кумтор", какие возможные ошибки были допущены", - сказал Акаев.

Акаев добавил, что встречался с президентом Киргизии Жапаровым, поблагодарил его за возможность рассказать про золотодобывающий проект "Кумтор", по делу, о котором он был вызван на допрос.