Туристический автобус, перевернувшийся на трассе в Турции, перевозил в аэропорт группу из 22 путешественников. О подробностях трагического инцидента рассказали сотрудники Генконсульства Турции Ленте.ру.

Уточняется, что авария произошла 2 августа в районе Манавгата около шести вечера. Согласно предварительным данным, предоставленным дорожной полицией, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся.

В результате ДТП погибли трое россиян, пятеро получили тяжелые ранения, двое из них находятся в реанимации. Представитель Генконсульства отправился на место происшествия для выяснения других обстоятельств.