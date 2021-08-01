Пожар на кладбище в Баку
В Баку произошел пожар.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Кавказинфо, пожар произошел на кладбище в поселке Ени Гюнешли.
В Баку произошел пожар.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Кавказинфо, пожар произошел на кладбище в поселке Ени Гюнешли.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.