Евросоюз построит каменный занавес на границе с Беларусью

Граница Литвы с Белоруссией, которая одновременно является внешней границей Евросоюза, будет защищена стеной высотой четыре метра с колючей проволокой особого профиля поверху. Как сообщает ТАСС, о таком плане строительства заграждения сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис.

"Участок границы протяженностью 508 км планируется закрыть четырехметровой стеной из металлической сварной стержневой сетки, поверху которой будет натянута концертина", - сказал он. Общая протяженность литовско-белорусской границы составляет около 680 км.

По предварительным подсчетам пограничного ведомства, задуманное инженерное сооружение обойдется в €152,5 млн. "В зависимости от финансирования строительные работы могут продлиться от года до двух лет", - сказал Мачайтис.