В Армении преследуют журналиста Наири Охикяна из-за правды о второй карабахской войне
В Армении подвергается преследованиям член Союза журналистов, известный телекомментатор Наири Охикян.
Как сообщает news.am со ссылкой на Союз Журналистов Армении, 29 июля 2021 года журналист был доставлен с целью допроса в Службу национальной безопасности. Во время допроса следователи конфисковали смартфон журналиста.
Наири Охикян подвергся преследованиям после того, как снял документальный фильм о второй карабахской войне. В своем фильме журналист подверг критике армянские власти.
Как следует из заявления Союза Журналистов Армении, Н.Охикян не был проинформирован о материалах возбужденного уголовного дела и покинул здание СНБ в статусе «подозреваемого лица».
В смартфоне журналиста содержались многочисленные сведения личного и профессионального характера.
Парадоксально, но преследование армянского тележурналиста из-за профессиональной деятельности осталось вне поля зрения международных организаций, в частности известной своей критикой ситуации со свободой слова в Азербайджане французской организации «Репортеры без границ».
Союз журналистов Армении, осудив незаконные действия спецслужб Армении, призвал офис омбудсмена Армении, а также международные организации дать оценку незаконным действиям властей.