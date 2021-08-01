В Армении преследуют журналиста Наири Охикяна из-за правды о второй карабахской войне

В Армении подвергается преследованиям член Союза журналистов, известный телекомментатор Наири Охикян.

Как сообщает news.am со ссылкой на Союз Журналистов Армении, 29 июля 2021 года журналист был доставлен с целью допроса в Службу национальной безопасности. Во время допроса следователи конфисковали смартфон журналиста.

Наири Охикян подвергся преследованиям после того, как снял документальный фильм о второй карабахской войне. В своем фильме журналист подверг критике армянские власти.