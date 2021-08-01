Минфин Азербайджана выявил излишние и необоснованные выплаты на сумму 24 миллиона манатов в 12 бюджетных организациях страны
Центральный аппарат Службы государственного финансового контроля (СГФК) Министерства финансов в первой половине этого года проверил целевое расходование средств, выделенных из государственного бюджета 12 бюджетным организациям, а также провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности одной бюджетной организации. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на ИА «Туран».
Анализ краткого отчета показывает, что выявлены необоснованные расходы в незначительных размерах.
По сообщению Министерства финансов, мероприятия по контролю за использованием средств проведены также региональными финансовыми инспекциями СГФК. Проверки проведены в соответствии с Планом работы СГФК. Всего в рамках этих мероприятий выявлены излишние и необоснованные выплаты в размере 693,5 тысячи манатов. Из них 173,2 тыс. манатов восстановлены виновными в ходе проверок.
СГФК в первой половине 2021 года провел проверки в 23 структурах в соответствии с обращениями и постановлениями прокуратуры и правоохранительных органов. Этими проверками выявлены излишние и необоснованные выплаты на общую сумму 24 млн 625,7 тыс. манатов. Виновниками восстановлено в государственный бюджет 1 млн 303,9 тыс. манатов. Расследования в 6 учреждениях проведены по обращениям граждан. Документы, составленные по результатам этих проверок, направлены в прокуратуру для принятия соответствующих мер. По сообщению пресс-службы Минфин, речь идет о 43,9 тыс. манатов.