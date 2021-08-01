Центральный аппарат Службы государственного финансового контроля (СГФК) Министерства финансов в первой половине этого года проверил целевое расходование средств, выделенных из государственного бюджета 12 бюджетным организациям, а также провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности одной бюджетной организации. Об этом haqqin.az сообщает со ссылкой на ИА «Туран».

По сообщению Министерства финансов, мероприятия по контролю за использованием средств проведены также региональными финансовыми инспекциями СГФК. Проверки проведены в соответствии с Планом работы СГФК. Всего в рамках этих мероприятий выявлены излишние и необоснованные выплаты в размере 693,5 тысячи манатов. Из них 173,2 тыс. манатов восстановлены виновными в ходе проверок.

СГФК в первой половине 2021 года провел проверки в 23 структурах в соответствии с обращениями и постановлениями прокуратуры и правоохранительных органов. Этими проверками выявлены излишние и необоснованные выплаты на общую сумму 24 млн 625,7 тыс. манатов. Виновниками восстановлено в государственный бюджет 1 млн 303,9 тыс. манатов. Расследования в 6 учреждениях проведены по обращениям граждан. Документы, составленные по результатам этих проверок, направлены в прокуратуру для принятия соответствующих мер. По сообщению пресс-службы Минфин, речь идет о 43,9 тыс. манатов.