Профессор и его жена в Германии работали на китайскую разведку

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Китая жене влиятельного политолога Кларе Л. Об этом со ссылкой на сайт Генпрокуратуры сообщает Лента.ру.

До этого самого ученого также поймали на шпионаже в пользу Пекина. Отмечается, что обвинения против супругов выдвинули еще 20 мая.