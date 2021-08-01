Шахрияр Мамедъяров сыграл с Левоном Ароняном в турнире Chessable Masters

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров участвует в онлайн-турнире по быстрым шахматам Chessable Masters, который является 8-м этапом Champions Chess Tour, организованного чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Сегодня в 14-м туре предварительной стадии Шахрияр играл с армянином Левоном Ароняном. Поединок завершился вничью.

У Шахрияра после 14 туров 8,5 очка, и на данный момент он занимает 5-е место. В заключительном 15-м туре отборочного этапа азербайджанский гроссмейстер сыграет с норвежцем Арьяном Тари.

В плей-офф выйдут восемь лучших шахматистов из 16-ти.