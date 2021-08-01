Правительство готово продать 3 месторождения в Баку и Сальяне сроком на 25 лет

Государственное агентство по использованию ресурсов минерального сырья (ГАИРМС) выставило на аукцион 3 песчано-гравийных и 2 известковых месторождения в Гарадагском районе Баку и в Сальянском районе.

В силу своей величины месторождения «Хыдырлы-1», «Гюздак», «Шыхлар» и «Сахил» разбиты на несколько участков. Поэтому аукцион, назначенный на 31 августа, пройдет по 12 лотам.