Правительство готово продать 3 месторождения в Баку и Сальяне сроком на 25 лет
Государственное агентство по использованию ресурсов минерального сырья (ГАИРМС) выставило на аукцион 3 песчано-гравийных и 2 известковых месторождения в Гарадагском районе Баку и в Сальянском районе.
В силу своей величины месторождения «Хыдырлы-1», «Гюздак», «Шыхлар» и «Сахил» разбиты на несколько участков. Поэтому аукцион, назначенный на 31 августа, пройдет по 12 лотам.
ГАИРМС продает инвесторам право использования недр сроком на 25 лет.
На состоявшемся 22 июля предыдущем аукционе продано право использования на разбитое на пять равномерных участков (по 70 га) песчано-гравийного месторождения «Генерчай» в Гусарском районе. Неизвестные инвесторы приобрели эти права по стартовой стоимости – 2 тыс. манатов за каждое.
До апреля этого года процесс передачи права недропользования осуществлялся без конкурсов, по договоренности ГАИРМС с предпринимателями.