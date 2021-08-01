Руслан Лунев жалуется после неудачи в Токио: «Мои соперники тренировались, а тир в Баку был закрыт всю зиму»

Чемпион Европы-2019, 5-кратный чемпион бакинской Исламиады-2017 азербайджанский стрелок Руслан Лунев, неудачно выступивший на Олимпиаде в Токио в обоих видах программы, признал, что показал слабые результаты, но, по его мнению, на то есть причина.

«Вот и закончилась для меня Олимпиада в Токио, - написал Лунев в своем Facebook. - Результаты посредственные, конечно, год пандемии не мог не сказаться. Пока мои соперники тренировались со своими сборными, мой тир просто был закрыт всю зиму. А стрельба без тира, как плавание без воды (улыбается). После небольшого отдыха начну подготовку к следующему сезону, учтя все ошибки. Надеюсь, карантин не повлияет на мою подготовку к Олимпиаде-2024 в Париже».

Напомним, в стрельбе из скорострельного малокалиберного пистолета с 25 метров Лунев на нынешней Олимпиаде занял 21-е место, а ранее в стрельбе из пневматического пистолета - 20-е.