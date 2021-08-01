Землетрясение в Барде

На территории Бардинского района Азербайджана в понедельник, 2 августа, произошло землетрясение, сообщает Республиканский сейсмологический центр Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки магнитудой 3,3 зафиксированы в 10 километрах к северо-востоку от сейсмостанции "Барда" в 20:56 по бакинскому времени (16:56 UTC). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 31 километр, на поверхности колебания земной коры не ощущались.

Предыдущее землетрясение произошло 5 июля в Каспийском море. Подземные толчки магнитудой 3,2 произошли в 04:02 по местному времени. По расчетам сейсмологов, источник землетрясения залегал на глубине 44 километра.