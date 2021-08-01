«Возвращение в жизнь бакинцев кинотеатров будет зависеть от количества зараженных коронавирусом и темпов вакцинации. А потому пока никакой конкретной даты открытия кинотеатров назвать нельзя», - сказала haqqin.az директор киноцентра «Низами» Лейли Мирзоева.

Отметим, что второго августа в Азербайджане по традиции отмечали День национального кино – профессиональный праздник всех работников кинематографа.

В Баку, на площадке под открытым небом перед зданием Центра современного искусства YARAT состоялось мероприятие "Ночь киноманов", посвященное Дню национального кино.