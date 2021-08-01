В Баку отметили День кино, но без кинотеатров из серии грустных праздников
«Возвращение в жизнь бакинцев кинотеатров будет зависеть от количества зараженных коронавирусом и темпов вакцинации. А потому пока никакой конкретной даты открытия кинотеатров назвать нельзя», - сказала haqqin.az директор киноцентра «Низами» Лейли Мирзоева.
Отметим, что второго августа в Азербайджане по традиции отмечали День национального кино – профессиональный праздник всех работников кинематографа.
В Баку, на площадке под открытым небом перед зданием Центра современного искусства YARAT состоялось мероприятие "Ночь киноманов", посвященное Дню национального кино.
А в это время из-за пандемии с 14 марта 2020 года кинотеатры бездействуют, однако заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на недавней встрече с журналистами пообещал, что открытие кинотеатров будет следующим этапом смягчения антиковидных ограничений. Однако все зависит от развития коронавирусной ситуации…
«В любом случае, - отмечает Л.Мирзоева, - вход в кинотеатры, когда их наконец откроют для публики, будет возможен только для вакцинированных граждан. Предполагаются и ограничения по заполняемости залов. Как показывает зарубежный опыт, она везде разная - от 25% до 75% зрительских мест. Однако социальная дистанция между креслами должна быть обязательно. Так что все будет зависеть от роста или снижения заболеваемости и решения Оперштаба при Кабинете минстров. Думаю, что позволенная заполняемость будет примерно такой же, как это уже принято для кафе и ресторанов».
Отметим, что, учитывая две крупные сети CinemaPlus и Park Cinema, до пандемии в стране работали более 20 кинотеатров.