Тендерная комиссия Бакинского государственного университета объявила сегодня ЗАО “Vest-Ltd” победителем тендера на капитальный ремонт котельного и санитарного узлов этого вуза, который никак не начнется с февраля этого года. Об этом пишет ИА Туран.

Согласно данным Единого портала государственных электронных закупок, еще 25 февраля ООО “Koneks Construction” была выявлена путем электронного тендера победителем на выполнение этих работ. Тендерная комиссия БГУ объявила о победе этой компании 9 марта.