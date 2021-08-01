Санузлы в Бакинском госуниверситете будут отремонтированы с третьей попытки за 172 тысячи манатов
Тендерная комиссия Бакинского государственного университета объявила сегодня ЗАО “Vest-Ltd” победителем тендера на капитальный ремонт котельного и санитарного узлов этого вуза, который никак не начнется с февраля этого года. Об этом пишет ИА Туран.
Согласно данным Единого портала государственных электронных закупок, еще 25 февраля ООО “Koneks Construction” была выявлена путем электронного тендера победителем на выполнение этих работ. Тендерная комиссия БГУ объявила о победе этой компании 9 марта.
Однако 18 марта комиссия ликвидировала результаты тендера на основе письма контролирующего органа (Государственная служба антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком) ввиду несоответствия тендерных предложений формальным требованиям. Во второй раз тендер был объявлен не состоявшимся 18 мая из-за отсутствия кворума – не менее 3 претендентов.
Парадоксально, но факт: стоимость тендерного предложения сегодняшнего победителя тендера до копейки идентичен предложению предыдущего – 172 тыс. 601,81 гепик (101,5 тыс).