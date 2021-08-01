Александр Караваев, автор haqqin.az 23:25

Тематика "зелёного энергоперехода" становится не только все более актуальной для постсоветского пространства, но и возможно, безальтернативной стратегией ближайших десятилетий, диктуемой западным миром. Очевидно, что мы имеем дело с плотным замесом примата политики и элементов объективной экологической экономики. Поэтому, углеводородным экспортёрам СНГ (Россия, Азербайджан, Казахстан) необходимо выработать общую стратегию реагирования на данный вызов. Кроме того, что постсоветские страны наиболее близки по структуре экономики, нас объединяет тематика "каспийской повестки", в которой собственно и можно обнаружить ниши для совместных действий по энергопереходу XXI века.

Речь, прежде всего, идёт об электроэнергетических обменах. Этим летом, в ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума, Россия, Азербайджан и Иран заключили соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта создания энергетического коридора "Север - Юг" между энергосистемами трёх стран. Данная идея обсуждается около двадцати лет, и уже налажена торговля электроэнергией, в частности между Азербайджаном и Россией стоимость экспортно-импортных операций по электричеству составляет десятки миллионов долларов в год. В скором времени, к 1 января 2025 года, серьезным регулятором перетоков электроэнергии в регионе Каспия станет ЕАЭС. В рамках объединения уже определены правила взаимной торговли электричеством, правила определения и распределения пропускной способности межгосударственных линий, правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электрической мощности. Если говорить наглядно, то например электричество с Белорусской АЭС может быть продано в Казахстан. Скорее всего, в рамках разработки ТЭО соединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана, учитываются как раз принципы будущего ценообразования ЕАЭС, включая различные технические параметры: требования к системам релейной защиты и противоаварийной автоматики, обмена телеметрической информацией, и прочее. Теперь, вернёмся к тому, с чего начали, к повестке "зелёного энергоперехода". Азербайджан мог бы выступить с инициативой в рамках Каспийского энергокольца, создать рынок электроэнергии ВИЭ - солнечной и ветровой энергетики. Такая инициатива могла бы с интересом быть поддержана Россией и Казахстаном, где также активно развиваются проекты данного типа генерации.

Напомню, что Ильхам Алиев 3 мая 2021 года подписал распоряжение о мерах по созданию зоны "зеленой энергии" на территориях Карабаха. По первичным оценкам Минэнерго, потенциал этих территорий по солнечной энергии составляет более 4 тыс. МВт, ветряной - 500 МВт. Два будущих флагманских проекта - строительство солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джабраильской зоне с участием British Petroleum, и проект солнечной станции с компанией Masdar на Абшероне (230 МВт) - в сумме дают снижение выбросов парниковых газов на 400 тыс. тонн в год. То есть, кроме самого рынка возобновляемой генерации можно начать объединять усилия по торговле квотами на утилизацию парниковых газов. Технико-юридические мероприятия в рамках этих инициатив нужно обсуждать уже сегодня. Определенный задел возник по итогам визита в Баку руководства Международного Центра устойчивого развития МГИМО в середине июля этого года.