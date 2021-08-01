В частности камеры в Гюмри, предназначенные для содержания лиц, лишенных свободы, находятся в подвальных этажах здания суда, где естественная светопроницаемость недостаточна, а внутри камер нет искусственного (электрического) освещения вообще.

Омбудсмен Армении Арман Татоян провел внезапный визит и проверил условия камер временного содержания лиц, лишенных свободы. Об этом сообщает Спутник Армении со ссылкой на страницу омбудсмана в фейсбуке.

В камерах в качестве окон служат ямы, которые обставлены решетками и не имеют стекол. Это недопустимо, особенно с учетом необходимости обеспечения надлежащего теплового режима в камерах в холодных погодных условиях. В них сыро, на бетонном полу лужи воды, нет системы вентиляции, стены разрушены. Во всех камерах санузел не отделен от жилого участка камеры стеной и не имеет дверей.

Согласно официальным разъяснениям, в камерах может содержаться более одного человека. В аштаракской резиденции суда есть две камеры, двери которых решетчатые, а в камерах санузел располагается так, что явно просматривается извне камеры, из коридора. Это также нарушение права на достойное отношение.

Во всех судах либо нет умывальника, либо он есть и нет крана. В камерах отсутствуют предметы гигиены, нет мыла и туалетной бумаги. Ни в одной камере не было условий, необходимых для приема пищи лишенным свободы.