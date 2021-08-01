Эрдоган в защиту распущенного парламента Туниса

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Туниса Каисом Саидом. Об этом сообщает Анадолу.

Эрдоган выразил свою обеспокоенность сложившейся ситуацией и заявил, что в Анкаре внимательно следят за развитием ситуации в Тунисе. Президент Эрдоган указал, что продолжение деятельности тунисского парламента, несмотря на все имеющиеся затруднения, важно для демократии как в Тунисе, так и во всем регионе. Защита демократии, гарантия свобод и соблюдение законности в Тунисе имеют первостепенное значение, подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, что президент Туниса уволил премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановил работу парламента после массовых протестов, прокатившихся по всей стране. Толчком к протестам стало недовольство неэффективностью мер по борьбе с недавним всплеском случаев заражения ковидом в стране. Все это происходит на фоне экономических и социальных потрясений в Тунисе, усугубляя всеобщее беспокойство. Президент Каис Саид объявил, что возлагает обязанности премьера на себя. Его сторонники приветствовали это решение, но оппоненты в парламенте сразу же обвинили президента в организации государственного переворота.