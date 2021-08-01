И в Мадагаскаре кровавая борьба за власть

Среди арестованных пять генералов и несколько действующих полицейских, всего 21 человек сейчас находятся под следствием. Покушение на жизнь президента Андри Раджоэлина стало одним потрясением для островного государства. Мадагаскар находится под изоляцией в связи с пандемией Covid-19, а его южный регион охвачен голодом.

Высокопоставленные военные и полицейские арестованы на Мадагаскаре в связи с неудавшейся попыткой убить президента страны, передает BBC.

Власти объявили в прошлом месяце, что они предотвратили заговор с целью «устранения и нейтрализации» ряда людей, включая президента. Это произошло через месяц после очередной неудачной попытки убить главу национальной полиции.

По словам генерального прокурора Бертины Разафиаривони, среди последних арестовано 12 «действующих военнослужащих и полицейских, в том числе пять генералов, два капитана и пять офицеров». По ее словам, четверо из арестованных - вышедшие на пенсию национальные и иностранные полицейские и военнослужащие, а последние пятеро - гражданские лица.

На прошлой неделе были арестованы несколько местных жителей и иностранцев.

47-летний Раджоэлина первоначально захватил власть в 2009 году у Марка Раваломананы при поддержке военных. Он победил Раваломанану на последних выборах в 2018 году.