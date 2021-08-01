Турция нанесла мощный удар по ПКК

В результате антитеррористических операций, проведенных в Турции и за ее пределами с первого по 31 июля, нейтрализованы 137 боевиков террористической организации PKK и ее сирийского крыла YPG, в том числе главарей. Об этом сообщает «Анадолу».

Антитеррористические операции прошли при участии ВС, полиции, жандармерии и разведки.

В прошлом месяце в Турции были задержаны 186 человек, подозреваемых в причастности к деятельности PKK и ее «молодежного» крыла. Из них 40 впоследствии были арестованы.

По состоянию на 28 июля число террористов PKK, сдавшихся силам безопасности Турции, возросло до 114.