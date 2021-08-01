Сахиба Гафарова едет на инаугурацию Раиси

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова возглавит правительственную делегацию Азербайджана, которая примет участие на церемонии приведения к присяге избранного президента Ирана Ибрагима Раиси. Инаугурация состоится 3 августа. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Милли Меджлис.

Отметим, что официальные лица из более чем 50 стран подтвердили свое участие в церемонии инаугурации президента Ирана Ибрагима Раиси.

Раиси одержал победу на президентских выборах, которые состоялись 18 июня. За него отдали голоса 62% принявших участие в выборах.