Экстренная сессия парламента Азербайджана
Сегодня, 3 августа, состоится экстренно созванная внеочередная сессия Милли Меджлиса. Заседание пройдет на основании обращения 53 депутатов Милли Меджлиса к председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.
Как ранее сообщал haqqin.az, в повестку заседания включено рассмотрение единственного вопроса – лишения неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова на основании представления Генпрокуратуры.
Отметим, что депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиз Салимов 29 июля в ресторане "Старый двор" в Хачмазе совершил хулиганство в отношении сотрудника отдела регистрации и удостоверений личности Хачмазского районного отдела полиции Заура Мирзоева.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана.