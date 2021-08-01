Владимир Решетов, спецкор 02:40

Пару лет назад, во время встречи тибетских лидеров в Дхарамcале в Индии, Тензина Гьяцо, известного под именем XIV Далай-ламы спросили о его реинкарнации. Обращаясь к собранию монахов, религиозных учителей и тибетских политиков, Далай-лама попросил их посмотреть ему в глаза. "Как вы думаете, пора ли сейчас?", - спросил он. Эта встреча закончилась тем, что тибетские лидеры согласились с тем, что вопрос реинкарнации будет решаться только самим Далай-ламой. Но у Китая, который аннексировал Тибет в 1951 году и с тех пор сохраняет жесткий контроль над регионом, есть другие идеи. Он настаивает на том, что выбор следующего Далай-ламы остается только за Китаем, и даже закрепил это право в китайском законодательстве.

Далай-лама, которому недавно исполнилось 86 лет, настаивает на том, что обсуждение его смерти преждевременно (согласно его собственным представлениям, он доживет до 113 лет). Но борьба за духовную власть, и какое будет выбрано перевоплощение после смерти, уже началась. «Мы рассматриваем весьма вероятную ситуацию, когда после смерти XIV Далай-ламы на его место будут назначены два Далай-ламы», - сказал Роберт Барнетт, тибетский эксперт. - «Один будет выбран на основании указаний, оставленных Его Святейшеством Далай-ламой, а другой - Коммунистической партией Китая». Однако Китай - не единственная страна, которая сейчас внимательно следит за преемственностью Далай-ламы. С 1959 года Далай-лама жил в изгнании в Дхарамсале, расположенном в Гималаях, и Тибет оставался чувствительным фактором в отношениях Индии с Китаем, с которым его граница составляет более 3 тысяч километров. Что интересно, Индия контролирует передвижения Далай-ламы как внутри Индии, так и за рубежом. Но по мере того, как отношения Индии с Китаем ухудшились до исторического минимума за последний год из-за пограничного конфликта с жертвами между двумя странами, на индийское правительство усилилось давление. Идея состояла в том, чтобы усилить политику в отношении Тибета в противостоянии Китаю. При этом, должно было прозвучать заявление о том, что только Далай-лама может сам выбрать своего преемника. В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Далай-ламу с днем рождения в Твиттере, что было названо «значительным отходом» от прежней политики, и, по словам президента тибетского парламента в изгнании, уже запланирована встреча между этими двумя важными персонами в этом году.

Споры по поводу преемника Далай-ламы, вероятно, окажут прямое влияние на Индию. Один из возможных сценариев, выдвинутых самим Далай-ламой, заключается в том, что он может перевоплотиться в «свободной стране», скорее всего, в Индии, а не в Тибете. На прошлой неделе выяснилось, что несколько членов ближайшего окружения Далай-ламы, а также высокопоставленные лица в тибетской центральной администрации, действующей в Дхарамсале, были среди тех, кто был выбран в качестве потенциальных целей для наблюдения с помощью шпионского программного обеспечения Pegasus, созданного группой NSO. (Об этом хорошо мы знаем в Азербайджане — ред.). Анализ показывает, что потенциальные объекты наблюдения выбирало правительство Индии. При этом, правительство Индии отрицает какую-либо слежку. Не только Индия считает преемственность Далай-ламы вопросом геополитической важности. В прошлом году, нанеся прямой удар по Китаю, США пересмотрели свою политику в отношении Тибета, заявив, что только тибетцы имеют право выбирать следующего Далай-ламу.

Хотя большинство Далай-лам было найдено в Тибете, все же один родился в Монголии, а другой - в районе, который сейчас является Индией. Но поскольку Тибет находится под контролем Китая, этот процесс, который привел к открытию двухлетнего Лхамо Дхондупа, ныне известного как Тензин Гьяцо, XIV Далай-лама, в небольшой сельской деревне на северо-востоке Тибета в феврале 1940 года, вряд ли повторится. В настоящее время в законе КНР закреплено, что китайское правительство должно одобрять все перевоплощения старших буддийских лам (учителей), включая Далай-ламу, - позиция, которая была решительно подтверждена в официальном документе по Тибету, выпущенном Китаем в мае этого года к 70-летнему юбилею аннексии Тибета. Этот документ был отвергнут Далай-ламой и тибетским парламентом в изгнании, который находится в Дхарамсале. Пенпа Церинг является президентом парламента в изгнании и тесно сотрудничает с Далай-ламой. Он сказал: «Неверующее, атеистическое правительство, подобное Китаю, вмешивается в тибетские духовные дела - это полное «нет-нет», и это недопустимо. Мир повернулся против Китая. Мы твердо уверены, что никто не поверит их выбору». Далай-лама также выразил обеспокоенность тем, что его реинкарнация будет захвачена и политизирована в результате «наглого вмешательства» китайцев, и публично рассматривал возможность перевоплощения в женщину или не перевоплощаться вообще.

Далай-лама выдвинул три варианта своего перевоплощения, все они восходят из прошлого. Во-первых, он будет перевоплощен в традиционной форме, переродившись ребенком, но за пределами Тибета. Другие варианты опирались на еще более узкие буддийские идеи «эманации» и открывали возможность того, что Далай-лама назначит живого преемника перед своей смертью. Он отверг законность предложенного китайским правительством метода поиска его реинкарнации, который предполагает извлечение имени из «золотой урны». В то время как Далай-лама когда-то был духовным лидером только тибетцев, теперь у него огромное количество последователей, и он стал чем-то вроде мировой знаменитости. Попытки Китая вмешаться в его реинкарнацию могут вызвать негативную реакцию во всем мире. Для тибетского руководства этот вопрос не рассматривается как насущный. Помимо кратковременной паники по поводу рака, у Далай-ламы, как сообщается, хорошее здоровье, и он сам сказал, что начнет принимать решение о вариантах реинкарнации после того, как ему исполнится 90 лет. «Его Святейшество Далай-лама много раз в шутку говорил, что если китайцы действительно озабочены проблемой реинкарнации, им следует сначала поискать реинкарнацию Мао Цзэдуна, второго Дэн Сяопина (оба покойных коммунистических лидера Китая), а затем, возможно, Далай-ламы.