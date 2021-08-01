“Не общайтесь даже возле отключенного смартфона. Вас могут прослушивать круглосуточно!”

Шерман призвал не обсуждать конфиденциальную информацию около телефона. Под ней эксперт подразумевает финансовые истории, суммы сделок, количество наличных денег или даже счета. Смартфоны могут прослушиваться и круглосуточны. А данные могут украсть мошенники и использовать их для пополнения собственного банковского счета.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман призвал быть осторожнее и перечислил опасные темы для обсуждения возле телефона в интервью агентству «Прайм», сообщает Лента.ру.

Специалист добавил, что нередко телефоны прослушивают в рамках промышленного шпионажа. При переговорах с клиентом или партнером по смартфону конкуренты смогут перехватить информацию и увести потребителей, предложив более выгодные для сотрудничества условия или сорвав заказ.

«С этой точки зрения, телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую», — заключил Шерман.

Ранее эксперты раскрыли способ безвозвратно удалить данные со смартфона. Для этого потребуется осуществить ряд операций, в том числе зашифровать информацию.

Специалист отметил, что при продаже или утилизации гаджета стоит удалить с него все свои фото, документы и прочие файлы, содержащие личную информацию. По его словам особо осторожными стоит быть владельцам смартфонов на Android, так как при стирании файлов с карты памяти или другого накопителя на таком устройстве они на самом деле не полностью удаляются. В такой ситуации данные можно восстановить с помощью специального программного обеспечения, подчеркнул эксперт.

Гриценко советует владельцам таких смартфонов перед тем, как стирать информацию, сначала сделать резервную копию, а потом зашифровать свои данные в меню настроек с помощью опции, которая обычно находится в разделах «Безопасность» или «Приватность».

При этом эксперт рассказал, что тем, кто использует смартфоны iPhone, нужно удалить свое устройство из приложения «Локатор», затем произвести сброс всех настроек, стереть контент и проверить, что гаджет больше не подключен к iCloud владельца.