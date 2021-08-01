Легкоатлет Назим Бабаев не попал в финал Олимпиады
Азербайджанский легкоатлет Назим Бабаев не смог пробиться в финал в прыжках тройным на Олимпиаде в Токио.
В квалификации Назим выступал в группе «А» и, прыгнув на 16,72 метра (это лучший показатель Бабаева в сезоне), занял 8-е место. Нормативом для попадания в финал был результат 17,05 метра. Теперь оставалось надеяться, что после завершения борьбы в группе «B», ему все же удастся пробиться в число 12 финалистов. Но, увы, результат нашего прыгуна оказался 15-м среди 32 спортсменов.