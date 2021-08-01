Олимпиада: борец Рафик Гусейнов победил тунисца и поборется за бронзу с армянином А Манолова завершила выступление; обновлено 06:24
Элис Манолова (68 кг) проиграла и в утешительной схватке.
На этот раз она оказалась слабее киргизки Меерим Жуманазаровой – 1:4. Олимпиада для Маноловой завершилась.
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг) победил в утешительной схватке тунисца Ламджеда Маафи (11:1) и поборется за бронзу Олимпийских игр в Токио.
Его соперником в медальной схватке будет армянин Карапет Чалян. Поединок состоится после 14:30 по бакинскому времени.