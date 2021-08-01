Бегун Рамиль Гулиев успешно стартовал на Олимпиаде

Знаменитый азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий за Турцию, вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в беге на 200 метров.

В квалификации он показал время 20,54 секунды и занял 2-е место в своем забеге. В полуфинал выходят по три лучших бегуна из семи забегов, а также еще трое с лучшим временем.

Полуфиналы пройдут сегодня и начнутся в 15:50 по бакинскому времени.

На прошлой Олимпиаде Рамиль вышел в финал, где занял последнее 8-е место. 31-летний спортсмен является чемпионом мира-2017 и чемпионом Европы 2018 года.