Спасут ли мировую экономику рекордные $650 миллиардов?

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение дополнительных резервных активов на 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии. Средства будут переведены странам-членам МВФ 23 августа пропорционально квотам в организации.

«Исполнительный совет МВФ 2 августа 2021 года утвердил общее распределение специальных прав заимствования (SDR, расчетная единица МВФ, имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют) на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов (примерно 456 млрд SDR), для пополнения мировых ресурсов ликвидности», – приводит ТАСС выдержку из заявления МВФ.

«Это историческое решение – самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса», – заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Георгиева подчеркнула, что выделение этих средств «послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики».

Фонд отмечает, что решение вступит в силу 23 августа. Средства будут переведены странам-членам пропорционально квотам. При этом около 275 млрд долларов поступит «странам с формирующимся рынком и развивающимся странам, в том числе странам с низким уровнем дохода».