Кабул заявил о готовности к миру с «Талибаном»

На вопрос о готовности правительства Афганистана включить «Талибан» в некую сделку по разделу власти и вместе работать, Атмар ответил: «Мы готовы работать с «Талибаном», готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого».

Министр подчеркнул, что главным из условий являются свободное волеизъявление граждан о будущем их страны и отсутствие угрозы для других стран на внешних границах Афганистана.

Дипломат напомнил, что в прошлом движение тесно сотрудничало с «Аль-Каидой» и рядом других террористических организаций в странах Центральной Азии, Китае и России: «Активно работают с ними сейчас, и нет ни одной причины, по которой они не будут поступать так же в будущем. И станет громадной ошибкой думать, что Афганистан во главе с «Талибаном» не будет убежищем для международных террористов и угрозой странам вокруг. Точно будет».