«Дельта» атакует: Китаю грозит новая волна пандемии

Об ухудшении эпидемиологической ситуации в Китае сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. В материковой части КНР сразу в 14 из 31 региона зарегистрированы новые заболевшие. На 2 августа в стране уже насчитывалось 75 зон с повышенным уровнем эпидемиологической опасности.

В Китае быстро растет число новых случаев заболеваемости COVID-19. В воскресенье было зафиксировано 98 новых случаев инфицирования, в связи с чем власти признали: остановить новую вспышку пандемии не удается. Рост числа случаев заболевания связывают с распространением штамма «дельта». Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что двумя главными очагами распространения COVID-19 в последние недели стали город Жуйли, находящийся в приграничной юго-западной провинции Юньнань, и бывшая китайская столица город Нанкин, расположенный в восточной провинции Цзянсу (штамм «дельта» был обнаружен у сотрудников международного аэропорта Нанкина, занимавшихся уборкой и обслуживанием лайнеров).

30 июля замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе заявила, что источником вспышки COVID-19 в Нанкине стал рейс CA910 из Москвы, состоявшийся 10 июля.

Как сообщал сингапурский телеканал Channel NewsAsia, пытаясь взять ситуацию под контроль, власти Нанкина с населением более 9,3 млн поместили в режим изоляции сотни тысяч человек. Кроме того, предпринимаются попытки отследить перемещение лиц, побывавших в городе в последние недели.

Режим изоляции для всех 1,5 млн жителей введен и в популярном у туристов городе Чжанцзяцзе (юго-восточная провинция Хунань). Еще одна вспышка пандемии зафиксирована в пострадавшем от наводнения в связи с ливнями более чем 10-миллионном городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), власти которого срочно тестируют на COVID-19 всех его жителей.

Издание отмечает, что угроза новой волны пандемии, с которой столкнулся Китай, стала неожиданностью. Еще несколько недель назад благодаря жестким ограничительным мерам властей и массовой вакцинации ситуация в Китае отличалась от своих соседей — Индии, России и других стран. Однако появление нового, гораздо более заразного штамма «дельта», с которым полностью не справляются китайские (да и другие) вакцины, означает: говорить о скорой победе на коронавирусном фронте пока преждевременно.

Китайские власти в связи с недавно выявленными местными случаями заражения ковидом и с целью предотвращения эпидемии организуют тестирование на коронавирус всех жителей Уханя, где более чем полтора года назад возник первый очаг пандемии. Об этом сообщил во вторник заместитель генерального секретаря городской администрации Ли Тао, передает ТАСС.