Проверки домов торжеств: возбуждено уголовное дело

2 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства пищевой безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 288 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

В пресс-службе МВД сообщили, что в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 89 человек были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, один человек арестован по указанной статье, возбуждено уголовное дело.

2 736 человек не допустили на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.