Полиция наказала арендатора известного ночного клуба в Баку

Управление полиции Наримановского района Баку расследовало распространенную в СМИ информацию о нарушении правил карантинного режима в ночном клубе Infiniti.

Как сообщил местным СМИ инспектор пресс-службы МВД майор полиции Анар Гафаров, в ходе расследования был установлен факт несоблюдения на указанном объекте многих санитарно-карантинных правил, сотрудники заведения позволяли посетителями клуба использовать кальян. Кроме того, заведение, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжало функционировать после полуночи.

В связи с этим в управление полиции были приглашены арендатор объекта и сотрудник службы безопасности клуба. По соответствующей статье Кодекса об административных проступках арендатор заведения оштрафован на 4 000, охранник - на 200 манатов. С ними провели профилактическую беседу и предупредили о принятии более жестких административных мер в случае повторных нарушений.