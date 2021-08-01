Продолжаются пограничные и оперативно-розыскные мероприятия в целях обеспечения надежной охраны государственной границы и противодействия незаконному обороту наркотических средств. Об этом haqq in.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно информации, 1 августа пограничники заставы на территории села Бала Бехменли Физулинского района заметили нарушение границы. В результате проведенных мероприятий были задержаны два подозреваемых, которые пытались скрыться с места происшествия на автомобиле марки Toyota Camry.

У жителя Москвы Велиева Гусейна Велихан оглу (1977 г.р.) и жителя Гаджигабула Мамиева Теймура Адил оглу (1976 г.р.) было обнаружено и изъято 14 кг 500 г наркотиков (марихуана, героин, метамфетамин) и 690 таблеток метадона.

По факту ведется расследование.