Иран открыл крупный энергетический порт на берегу Персидского залива

Министерство нефти Ирана ввело в эксплуатацию крупный порт на побережье Персидского залива с целью ускорить экспорт нефтепродуктов из энергоузла Южного Парса, сообщает «Иран.ру».

Порт, расположенный в юго-западной провинции Бушер, имеет две пристани, которые будут предназначены для экспорта сжиженного нефтяного газа (СНГ) и серы. Продукция будет напрямую поставляться с близлежащих нефтеперерабатывающих заводов, работающих на природном газе, перекачиваемом из Южного Парса, крупнейшего в мире запаса газа. Трубопроводы, соединяющие пять НПЗ Южного Парса с Сирафом, позволят экспортировать 5 000 кубометров сжиженного нефтяного газа в час из порта, который является одним из самых глубоких в регионе.

Строительство порта началось в 2014 году штаб-квартирой «Хатам», крупной инжиниринговой энергетической компанией. На порт потрачено более 350 миллионов долларов.