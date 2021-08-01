Хаменеи утвердил Раиси в должности президента Ирана

Церемония утверждения в должности нового президента Ирана Ибрагима Раиси прошла во вторник в Тегеране. Об этом сообщило IRNA.

Согласно сообщению, в ходе церемонии духовный лидер и руководитель страны Али Хаменеи утвердил в должности нового президента. Кроме того, министр внутренних дел Ирана Абдольреза Рахмани Фазли представил доклад о проведении президентских выборов.

Инаугурация Раиси, который принадлежит к консервативному политическому лагерю, пройдет 5 августа. Он победил на выборах 18 июля, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%.